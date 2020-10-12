مرتضى منصور يشكر لاعبي الأهلي

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري ، الشكر والتحية ‏للاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي على أدائهم أمام بيراميدز في مباراة ‏الجولة رقم 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.‏

وقال مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية: "أحيي لاعبي الأهلي على أدائهم الرجولي ‏والنزيه خلال مواجهة بيراميدز على الرغم من طرد السولية وضياع ‏ركلة جزاء في بداية المباراة".‏



وواصل:"رغم مخاوف البعض من جماهير الزمالك ولكني كنت أثق في ‏نزاهة لاعبي الأهلي وجميع الأندية الشعبية بالكرة المصرية شرفاء".

ومنح الأهلى نظيره الزمالك، فرصة حسم المركز الثانى بأقدام لاعبيه بعدما تعادل الأخير سلبياً مع بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى، ليعطل الاهلي قطار الفريق السماوى ويحرمه من خطف ثلاث نقاط غالية كانت ستتيح له فرصة حصد الوصافة، خاصة بعد تعثر الأبيض وتعادل سلبيًا خلال مواجهة وادى دجلة الأخيرة.

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