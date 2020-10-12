10 آلاف دولار تشعل أزمة بين الهلال السوداني وحارس مرماه

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

رفض الأوغندي جمال سالم حارس مرمى الهلال السوداني تخفيض راتبه، وطالب النادي بضرورة منحه راتبه كاملاً لاستمراره مع الفريق وإلا فإنه سيتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأكدت مصادر بالنادي أن إدارة الهلال الجديدة بقيادة هشام السوباط ترى أن اللاعب الأوغندي لا يستحق المبلغ الكبير الذي يمنح له شهرياً والبالغ 10 آلاف دولار. وكان رئيس الهلال السابق أشرف الكاردينال تعاقد مع جمال سالم في نهاية عام 2018 لمدة موسمين.

وفيما يتعلق بالشأن الفني للفريق كشفت مصادر أن إدارة النادي قررت التعاقد مع الصربي ميلوفان راييفاتش ، المدرب الأسبق لمنتخب غانا ، لتدريب فريق الهلال.

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