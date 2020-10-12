مدرب البحرين يطلب معسكراً في دانة الدنيا

المصدر: المنامة - أ ف ب

طلب البرتغالي هيليوا سوزا مدرب منتخب البحرين لكرة القدم، إقامة معسكر خارجي في دبي، بداية من 27 الجاري، لمدة 14 يوماً، مع خوض مباراتين وديتين.

من ناحية أخرى، يلتقي اليوم باستاد مدينة خليفة الرياضية فريقا الحد والمحرق في نهائي كأس ملك البحرين في كرة القدم، ويدخل الحد المباراة منتشياً بتتويجه بلقب الدوري للمرة الثانية في تاريخه، ويسعى إلى تحقيق الثنائية، فيما يأمل المحرق، صاحب الرقم القياسي الفوز باللقب «18 مرة»، في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2016-2015.

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