«الأولمبية» تضيق الخناق على مرتضى منصور

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

يبدو أن أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع اللجنة الأولمبية المصرية، لن تمر مرور الكرام هذه المرة، بعد أن اتخذت اللجنة كافة الإجراءات القانونية واللوائح لتضييق الخناق على رئيس الزمالك، من أجل تنفيذ عقوبة الإيقاف مدة 4 سنوات، والتي تعرض لها على خلفية شكاوى قدمتها جهات رياضية عدة ضد رئيس الزمالك، وذلك لارتكابه أفعالاً تتنافى مع الميثاق الأولمبي.وأقام رئيس الزمالك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية، واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس الأولمبية المصرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز