الصٌلح فشل.. تجدد الشجار بين أحمد فهمي وشيكابالا

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت مشاجرة بين الفنان أحمد فهمي ومحمود عبدالرازق الشهير بـ"شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني المصري، أثناء حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

بدأت تفاصيل الواقعة مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفي سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذى كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجيء بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف، وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجيء الأخير بسب اللاعب للنادي الأهلي".

واندهش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهي وجمهوره، حيث سأله: "أنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد.

وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، فتدخل أمير مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادى الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، لفهمى لتهدئته.

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