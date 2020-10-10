"الأولمبية المصرية" تهدد مجلس الزمالك: انتخابات جديدة أو حل المجلس

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدث محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن حقيقة تقديم إدارة النادي طعن بشأن قرار استبعاد مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن منصبه وتغريمه ماليًا من قبل اللجنة الأولمبية.

وقال العسال في تصريحات تلفزيونية:” لم يتم التقدم بطعن على القرار وننتظر قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة”.

وتابع:” لا نعترف بإيقاف مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية وسنقدم طعن في محكمة القضاء الإداري وسيكون خلال الأسبوع المقبل”.

وشدد: “كل ما يتردد بشأن تنفيذ القرار أو اتخاذ أي توابع بسبب القرار أمر عار تمامًا من الصحة”.

من جانبه كشف شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، عن موعد الإعلان عن انتخابات جديدة في نادي الزمالك بعد القرار الذي تم اتخاذه من قبل اللجنة الأولمبية.

وأكد شريف العريان في تصريحات تليفزيونية: “سيتم حل مجلس الزمالك حال عدم الدعوة للانتخابات بحد أقصى شهر نوفمبر”.

وتابع: ” الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض توقيع رئيس الزمالك وطلب توقيع نائب الرئيس في طلبهم بتغيير ملعب مباراة الرجاء المغربي، ولابد من الدعوة لجمعية عمومية عادية وإجراء انتخابات جديدة وإلا سيتم حل مجلس نادي الزمالك”.

وأتم: “على من يعترض على قرارات اللجنة الأولمبية الذهاب لمركز التسوية والتحكيم”.

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