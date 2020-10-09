النصر السعودي يلوح باللجوء إلى "الكاس" في مواجهة "الآسيوي"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصدر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بياناً أكد فيه تقدمه باحتجاجه الرسمي لدي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحجة عدم أهلية بعض لاعبي نادي بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، وفق اللوائح المحددة.

وشدد البيان على أن النادي في انتظار استلام حيثيات رفض احتجاجه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي صدر اليوم الجمعة، للتقدم بالاستئناف على رد الاعتراض المقدم من النصر، بخصوص مباراته في الدور قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا.

ولوح النادي السعودي في بيانه إلى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية وفق الإجراءات المتبعة، لعرض شكواه التي استندت لجنة الانضباط الآسيوية في رفضها، على المادة 59 من تعليمات البطولة.

وكان النصر، قد تقدم باحتجاج على عدم أهلية بعض لاعبي النادي الإيراني، بعدما ودع النصر دوري أبطال آسيا، عقب الهزيمة أمام بيرسبوليس الإيراني 3-5 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

والجدير بالذكر أن النصر ينتظر الفريق الخاسر في نصف نهائي البطولة من شرق القارة، لمواجهته في مباراة فاصلة، على أن يلعب المنتصر لقاء الصعود لكأس العالم للأندية أمام فريق من قارة أوقيانوسيا.

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