الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج النصر السعودي

المصدر: البيان الرياضي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً اليوم الجمعة، برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراته في الدور قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا، بحسب المادة 59 من تعليمات البطولة، مؤكداً عدم تعليقه على حيثيات القرار.

وكان مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، قد تقدم باحتجاج رسمي لدي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحجة عدم أهلية بعض لاعبي نادي بيرسبوليس الإيراني في البطولة آسيوية، وذلك بعدما ودع النصر دوري أبطال آسيا، عقب الهزيمة أمام بيرسبوليس الإيراني 3-5 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

الجدير بالذكر أن النصر ينتظر الفريق الخاسر في نصف نهائي البطولة من شرق القارة، لمواجهته في مباراة فاصلة، على أن يلعب المنتصر لقاء الصعود لكأس العالم للأندية أمام فريق من قارة أوقيانوسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز