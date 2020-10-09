مرتضى منصور يشن هجوماً حاداً على اتحاد الكرة المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوماً حاداً على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، قائلا: "هل عمرو الجنايني سعيد لما خسر الأهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي لاعبين بسبب الإصابة؟، اللاعبين في مباراة دجلة مش قادرة توقف، هي اللعيبة مكن؟ إيه البني آدم الغير طبيعي ده؟ اللي بيعمله ده تخريب للكرة المصرية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".



قال في تصريحات لقناة الزمالك: "عمرو الجنايني ولا حاجة ووديني لجنة الانضباط تاني وهو بعتلي جواب امبارح بيقولي عليك غرامة 100 ألف جنيه للجنة الأولمبية لو ما تدفعتش هيتوقف قيد الزمالك في الموسم المقبل، وأشكر كل جمهور الزمالك وجمهور الأهلي اللي بيساندني واللي عارف كل القصة وهي قصة قطر.



تابع: حسن مصطفى كان متهم في قضية مال عام، والقانون يقول ممنوع هيئة تعاقب هيئة واللجنة الأولمبية فيها لايحة مفيهاش نص بتقول أنه يعاقب رئيس نادي.



أردف: يا سيادة وزير الرياضة حضرتك دورك سلبي وكان لازم تلغي العقوبة واللي حصل من اللجنة الأولمبية نوع من البلطجة، والوزير يسأل على قرار الأولمبية اللي معملش ولا مداخلة في قناة الزمالك رغم أنه عمل مداخلات في كل القنوات.



أضاف: عملت مبنى للرياضيين و5 ملاعب للطايرة والسلة وصالة جمباز عالمية و13 حمام سباحة أنت عملت إيه للبلد، مضيفا: محمود محجوب حضر اجتماع اللجنة الأولمبية لإيقافي وهو ما يوقف القرار لأنه موقوف دوليا ومحليا.

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