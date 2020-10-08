مرتضى منصور: اتحاد الكرة هددني بحرمان الزمالك من القيد

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تلقى خطابا من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري يفيد بعزله من منصبه.

وأضاف مرتضى منصور، "تلقيت خطاباً من عمرو الجنايني، جاء فيه أنه بناءً على قرار اللجنة الأوليمبية اتخذوا قراراً بعزلي".

وتابع مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك: الجنايني طالبني بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وإلا سيتم منع الزمالك عن قيد اللاعبين".

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