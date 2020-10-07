مرتضى منصور يضع شرطاً واحداً لترك منصبه في الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، إنه سيترك منصبه في النادي الأبيض في حالة واحدة فقط.

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، أنه سيرحل عن رئاسة الزمالك إذا طلب منه أعضاء الجمعية العمومية للنادي ذلك.

وأكمل: "عدا ذلك أنا مستمر في منصبي، ولن أرحل عن رئاسة الزمالك ومستمر رغم أنف اللجنة الأولمبية".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، قررت إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربعة أعوام، وعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك بالإضافة إلى دفعة غرامة مالية، وذلك بسبب الشكاوى العديدة المقدمة ضده.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز