«عربي الرياضة الجامعية».. عودة آمنة للنشاط

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قرر الاتحاد العربي للرياضة الجامعية دراسة عودة النشاط الرياضي بناءً على تجارب دول عدة بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها، وتعميمها على الاتحادات العربية كافة من أجل عودة آمنة للنشاط الرياضي الجامعي.

وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور سعيد الحساني اجتماعاً عن بُعد عبر تقنية الفيديو استعرض العديد من الملفات على جدول أعمال الاجتماع أهمها عودة النشاط، ووضع إطار عام للإجراءات التي سيتخذها الاتحاد بناءً على التجارب الأخيرة في دول عدة لتعميمها في المرحلة المقبلة.

واعتمد الاجتماع تشكيل لجان الاتحاد، وهي: اللجنة الفنية ولجنة رياضة المرأة ولجنة التسويق والاستثمار، كما تم الاتفاق على إضافة لجنتين: وهما: اللجنة الإعلامية ولجنة التطوير والتعليم، على أن يتولى رئاسة الأخيرة الدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الاتحاد، ويتولى حمد الكعبي الأمين العام الحالي رئاسة اللجنة الإعلامية، وعلي الظاهري رئيساً للجنة التسويق والاستثمار، وعبد العزيز تخبرت رئيساً للجنة الفنية، والدكتورة آية البلطي رئيساً للجنة رياضة المرأة.

واستعرض الاجتماع مقترحاً بإنشاء الأكاديمية العربية لعلوم وفنون الرياضة، والتي من أهم أهدافها تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ومتميزة في قطاعات صناعة الرياضة، بالإضافة إلى إعداد وصقل وتأهيل المتطوعين والمهتمين بالمجال الرياضي بشكل مستمر.

كما ناقش الاجتماع وضع أجندة البطولات والدورات لعام 2021 بعد زوال جائحة كورونا، وتقدمت دول عدة لاستضافة العديد من البطولات مثل مصر التي تقدمت باستضافة بطولة شطرنج وكرة يد والأردن بطولة سلة 3x3 وتايكواندو، والعراق ريشة طائرة، والمغرب دورة ألعاب شاطئية، وسلطنة عمان تنس طاولة، والإمارات كرة قدم صالات.

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