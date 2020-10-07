وفاة مدرب أهلي فارسكور المصري في الملعب

المصدر: البيان الإلكتروني

ما زالت أصداء وفاة أكرم حفيلة مدرب نادي أهلي فارسكور المصري تلقي بظلالها على الوسط الرياضي بعد انتشار العديد من الفيديوهات والصور الخاصة بلحظات وفاة المدير الفني داخل الملعب خلال مباراة فريقه أمام الروضة أمس، المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري القسم الثالث، حيث تعرض المدرب لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول، وتم حمله من قبل لاعبي فريقه ونقله لأحد المستشفيات لكن كان المدرب قد فارق الحياة، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

كما شهدت المباراة تواجد نجل أكرم حفيلة في المباراة وهو لاعب بصفوف فريق أهلي فارسكور والذي دخل في نوبة بكاء شديدة.

وتحفظ محمد عادل حكم اللقاء على إلغاء المباراة بعد سقوط مدرب نادي فارسكور، وتمسك باستكمال المباراة، ومع نهايتها توجه الجهاز الفني لنادي أهلي فارسكور واللاعبين إلى المدرب لكنهم علموا بخبر وفاته ليدخل الجميع في نوبة بكاء شديدة بالملعب.

وأعلنت صفحة نادي أهلي فارسكور أمس عن وفاة أكرم حفيلة، معلقين: "ينعى المهندس محمد عسيلي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة فقيد الشباب الكابتن أكرم حفيلة المدرب القدير ومدير النادي السابق إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء للأسرة الكريمة وللفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان".

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