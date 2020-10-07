مستحقات الزعفوري تهدد الهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تجاهل مجلس إدارة نادي الهلال السوداني خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن مستحقات مدرب الفريق الأسبق التونسي إيراد الزعفوري، الذي كسب شكواه المقدمة ضد نادي الهلال بعدم الإيفاء بمتأخرات المدرب المالية. هذا وينتظر الهلال عقوبات الفيفا بخصم النقاط في حال عدم التسديد في فتره أقصاها السادس عشر من هذا الشهر. ومنها خصم نقاط من رصيده بالدوري، وكان المدرب التونسي الأسبق لنادي الهلال إيراد الزعفوري قد كسب استئنافه الذي تقدم به للفيفا ضد الهلال، حيث قرر الفيفا منحه 25 ألف دولار في مدة أقصاه شهراً واحداً.

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