منتخبا تونس والسودان يلتقيان ودياً بعد غد

المصدر: (تونس - صالح قادري)

انطلق المنتخب التونسي أول من أمس في معسكر مغلق وسط إجراءات صحية مشددة خوفاً من فيروس كورونا، وذلك استعداداً للقاء المنتخبين السوداني بعد غدٍ الجمعة بتونس العاصمة والنيجيري يوم 13 من الشهر الجاري بالنمسا. وكان وهبي الخزري وحمزة رفيعة وسيف الدين الخاوي وأسامة الحدادي وديلان براون وإلياس السخيري آخر اللاعبين الذين التحقوا بالمنتخب. ولن يلتحق مدافع هرتا برلين عمر الرقيق الذي وجه له المدير الفني التونسي منذر الكبير الدعوة للمشاركة، بالوديتين في ظل انشغاله بالانتقال إلى أرسنال الإنجليزي الذي يرغب في انتدابه ضمن صفوف فريق تحت 23 سنة.

وانتقل عمر الرقيق أول من أمس إلى إنجلترا لإتمام إجراءات انتقاله إلى أرسنال.

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