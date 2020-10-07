موسيماني.. جسر رياضي مصري على أفريقيا

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

لا تزال أصداء تعاقد النادي الأهلي المصري مع المدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، تسيطر على المشهد الرياضي المصري، خصوصاً وأن المدرب الذي تولى المسؤولية الفنية لفريق الكرة الأول، خلفاً للسويسري رينيه فايلر، نجح في أول ظهور له مع المارد الأحمر، عندما قاده للفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد بالدوري الممتاز.

موسيماني الذي يعد أول مدرب من قارة أفريقيا يتولى تدريب الأهلي، كان أكبر من كونه مجرد صفقة رياضية، بعدما حرص سيريل رامافوسا، رئيس جنوب أفريقيا على تهنئته ، ويحدث ذلك بالتزامن مع مساعٍ مصرية للعودة إلى حضن القارة الأفريقية، فضلاً عن استمرار العمل في إنشاء طريق (القاهرة - كيب تاون)، الذي يبدأ من ميناء الإسكندرية وصولاً إلى جنوب أفريقيا، بهدف دمج بلدان القارة، وكذلك تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، والتعاون بين دول القارة مستقبلاً، وهو هدف جديد أحرزته الرياضة في ملعب السياسة.

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