استقالة رئيس نادي التعاون السعودي من منصبه

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم محمد القاسم، استقالته من رئاسة نادي التعاون السعودي، بعد أيام من خروج الفريق من دوري أبطال آسيا.

وقضى محمد القاسم 8 سنوات رئيسا لسكري القصيم.

والتعاون هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس ملك السعودية، وغادر دوري أبطال آسيا من دور الـ16 قبل أيام أمام النصر السعودي.

وقال القاسم عبر تويتر: ”تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي التعاون، واليوم قدمت استقالتي متمنيا لنادينا التوفيق.

وأرفق هنا رسالتي لمحبي النادي ولكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم“.

وبحسب صحيفة الجزيرة، فإن المجلس الشرفي بنادي التعاون، أمامه عدد من ملفات المرشحين لخلافة القاسم، ويأتي محمد الحنايا أمين غرفة القصيم كأحد أبرز الأسماء المرشحة؛ كونه يحظى بتأييد من شرفيي التعاون، وفي مقدمتهم سليمان العمري وعبدالعزيز الحميد.

كما برز اسم الرئيس السابق محمد السراح وكذلك محمد النحاس، لتولي رئاسة التعاون في الفترة القادمة.

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