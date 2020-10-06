الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر بفوز صعب على سموحة

المصدر: أ ف ب

تأهل الزمالك حامل اللقب إلى ربع نهائي كأس مصر بفوز صعب على سموحة 2-1 بعد التمديد الاثنين في ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ 16.

تقدم سموحة عن طريق صلاح محسن (ق55)، وعادل النتيجة للزمالك البديل أمام عاشور (ق81 )، وأضاف احمد سيد "زيزو" الهدف الثاني (ق114).

ويلتقي الزمالك مع اف سي مصر في الدور ربع النهائي في موعد يحدد لاحقا.

كان الزمالك الأخطر والأكثر وصولا لمرمى الهاني سليمان، الذي تألق في الذود عن مرماه في إبعاد أكثر من فرصة خطرة لأحمد سيد "زيزو " ويوسف إبراهيم "أوباما"، فيما افتقدت هجمات سموحة الخطورة على مرمى محمد أبو جبل باستثناء تسديدة صلاح محسن علت العارضة.

ونجح محسن في إحراز هدف تقدم فريقه بتسديدة خادعة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى أبو جبل.

وأحتسب حكم المباراة طارق مجدي ركلة للزمالك اثر لمسة يد من احمد جمال سددها محمود علاء خارج المرمى (ق74).

ونجح البديل إمام عاشور في إدارك التعادل للزمالك بتسديدة اصطدمت بمحمد عبد المنعم خادعة الحارس سليمان.

وفي الدقيقة 114 من الوقت الإضافي الثاني منح زيزو الزمالك الفوز بهدف بتسديدة قوية على يمين سليمان.

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