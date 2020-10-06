صراع بين رئيس الزمالك و«الأولمبية المصرية»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

اشتعلت الخلافات بين اللجنة الأولمبية المصرية، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد قرار اتخذته اللجنة أمس بإيقاف رئيس الزمالك 4 سنوات عن ممارسة أي أنشطة رياضية، ودعوة نادي الزمالك لإجراء انتخابات على مقعد الرئيس، وذلك على خلفية شكاوى مقدمة ضد رئيس النادي بسب تجاوزات واشتعلت الأزمة بقيام رئيس الزمالك بشن هجوم حاد على اللجنة وأعضائها عبر قناة النادي، معلناً رفضه قرار اللجنة الأولمبية المصرية، وأنه سيتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق ضد قرار اللجنة، ومتهماً هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بالعمل على إشعال النار في الكرة المصرية.

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