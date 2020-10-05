الأهلي المصري يسافر إلى المغرب على متن طائرة خاصة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسافر الأهلي المصري يوم 13 أكتوبر الجاري، إلى المغرب للقاء الوداد البيضاوي يوم 17 من الشهر نفسه، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما تعيش جماهير الأهلي حالة من القلق منذ مباراة المقاولون العرب أمس الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر.

وكان الشناوي، قد سقط على أرض الملعب دون أي تدخل من أحد، وتم استبداله لشعوره بآلام في العضلة الضامة، وحل بدلاً منه الحارس علي لطفي، ونجح في حماية مرماه، ليفوز الأهلي بهدف وحيد، سجله عمرو السولية من ركلة جزاء..

وأجرى الشناوي أشعة اليوم الاثنين، من أجل الوقوف على حالته، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الجهاز الطبي للفريق، حدد برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاص للحارس، من أجل سرعة تجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد، ولكنه سيغيب عن مباراة فريقه إنبي بعد غدً الأربعاء، في الدوري المصري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز