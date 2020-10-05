لوب ينضم إلى فريق البحرين رايد إكستريم في رالي داكار

المصدر: دبي: فائز بجبوج

أعلن فريق البحرين رايد إكستريم عن انضمام سائق جديد إلى تشكيلة السائقين، التي ستشارك في رالي داكار 2021، حيث انضم أسطورة الرالي الفرنسي سيباستيان لوب إلى الفريق، ليكمل بذلك الثنائي، الذي سيمثل الفريق في رالي داكار، إلى جانب الإسباني ناني روما، الذي انضم بدوره مؤخراً إلى الفريق، ويتمتع لوب بخبرة تزيد على عشرين عاماً في سباقات الرالي، فاز خلالها ببطولة العالم للراليات تسع مرات على التوالي.

مسيرة نجاح

يبلغ لوب من العمر 46 عاماً، وقد شارك في رالي داكار أول مرة عام 2016، قبل أن يشارك فيه أربع سنوات متتالية، وصل فيها مرتين إلى منصة التتويج، ويتمتع بخبرة طويلة في بطولة جولة العالم للسيارات، وسباق لو مان 24 ساعة، وإكس غيمز، فضلاً عن اختبارات سباقات فورمولا 1 وسلسلة سباقات جي تي.

قال سيباستيان لوب: «أتطلع إلى أن أكون جزءاً من رحلة الفريق، حيث يتمتع الفريق بخبرة واسعة في مختلف المجالات؛ فهو الأفضل في هذا المجال، بفضل الشراكة مع شركة برودرايف، إضافة إلى السجل الحافل، الذي يتمتع به رئيسها ديفيد ريتشاردز، فضلاً عن تاريخ مملكة البحرين وإرثها العريق في رياضة السيارات، وأنا على ثقة بأن الفريق سيكون منافساً قوياً في رالي داكار العام المقبل».

من جانبه، قال ديفيد ريتشاردز، مدير فريق البحرين رايد إكستريم: «يسعدني أن أرحب بسيباستيان معنا بالنيابة عن الفريق كله، ونحن نتطلع إلى العمل معه بشكل وثيق في الأشهر القليلة المقبلة أثناء الاختبارات، والاستعداد للمشاركة في سباق العام المقبل».

ويمثل فريق البحرين مشروعاً مشتركاً بين مملكة البحرين، وشركة برودرايف البريطانية الرائدة في قطاع السيارات الرياضية.

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