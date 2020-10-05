سكرتير "الأولمبية": مرتضى منصور لم يعد رئيساً للزمالك

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

كشف المهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية، عن الخطوات القانونية التى يستطيع مرتضى منصور رئيس الزمالك اتخاذها بعد قرار إيقافه 4 سنوات.

وقال العريان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بعض الناس بتقول قرار اللجنة الأولمبية قراراً قاسياً، ولكنى أراه قراراً عادياً للغاية، لاسيما أن التجاوزات زادت عن الحد وتلقينا عدداً كبيراً من الشكاوى وأخذت مجراها الطبيعى مثل أى شكوى تقدم لنا".

وأضاف شريف العريان، "ليس هناك شخص فوق القانون، فى ناس كانت بتقول إننا مش هنقدر ناخد القرارات دى، وناس تانية كانت متوقعة أن يتم عزله تماماً من المشهد الرياضى، وبين هذا وذاك نحن نفذنا قرار المحقق دون أى يتدخل سوى بتنفيذ اللوائح والقوانين".

وتابع سكرتير اللجنة الأولمبية، "مرتضى منصور لم يعد رئيساً للزمالك، فهو رئيس موقوف ومن حقه الاستئناف لدى اللجنة الأولمبية المصرية، وإذا رفض فلديه حق اللجوء لمركز التسوية والتحكيم ثم المحكمة الرياضية بهذا الترتيب، وليس من حقه اللجوء للقضاء العادى لأننا أمام أزمة رياضية تناقش مع مركز التسوية والتحكيم وليس جهات القضاء".

وأضاف شريف العريان، "مفيش حاجة اسمها لائحة الزمالك تنص على أن رئيس النادى لا يحق لأى جهة التحقيق معه، وليس هناك حديث أيضاً عن الحصانة البرلمانية، نحن بصدد قضية رياضية لا علاقة لها بالحصانة، وعلى سبيل المثال اتحاد الكرة يستطيع إيقاف نادٍ بحسب لوائح الجبلاية هذا إجراء طبيعى حتى لو هذا النادى أو رئيسه ذو صفة برلمانية".

وتابع سكرتير الأولمبية، "الزمالك قدم لنا شكوى بالأمس ضد الأهلى وتم تحويلها للدراسة مثلما حدث فى كل الشكاوى السابقة، نحن نتبع كل الخطوات القانونية مع كل الشكاوى وتأخد نفس المسار"

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