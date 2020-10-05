العنف يسيطر على جمعية المريخ العمومية

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

شهدت الجمعية العمومية لنادي المريخ السوداني، مظاهر عنف واعتداءات، حيث تعرض حسب الرسول إدريس عضو اللجنة القانونية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، للاعتداء من قبل عدد من جماهير المريخ الرافضة لإقامة جمعية النادي العمومية، ونقل مندوب اتحاد الكرة إلى المستشفى، بعد الاعتداء عليه من قبل الجماهير، وحذرت جماهير المريخ، اتحاد الكرة من حضور أي شخص إلى الجمعية العمومية، وطالبت بإلغائها، وشهدت الجمعية مشاحنات وبين أنصار مجلس الإدارة الحالي، وبين الرافضين لعقد الجمعية من الأساس، احتوتها الشرطة التي كانت موجودة في محيط مكان الجمعية العمومية وحولها، وحول استاد المريخ، لتنعقد أعمال الجمعية العمومية غير العادية لنادي المريخ السوداني، التي التزمت بالنظام الأساسي الجديد للنادي.

واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية غير العادية للنادي الأحمر السوداني، وبلغ الحضور أكثر من 400 عضو، وأجازت العمومية، محضر الجمعية السابقة، كما قامت بتكوين اللجان العدلية والانتخابية بالنادي.

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