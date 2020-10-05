الأفريقي.. 100 عام من الإنجازات

المصدر: تونس - صالح قادري

مرت أمس 100 سنة على تأسيس أحد كبار الأندية التونسية وأكثرها تتويجاً محلياً وإقليمياً وقارياً النادي الأفريقي، وأحتفل أحباء فريق الشعب بإنجازات فريقهم المفضل وتزينت الشوارع في كل الجهات باللونين الأحمر والأبيض.

تاريخ

تخرج في النادي الأفريقي أسماء لامعة في الرياضة التونسية، ففي كرة القدم مثلاً تألق الصادق ساسي (عتوقة) والطاهر الشائبي والهادي البياري ونجيب غميض وعادل وسمير السليمي وفوزي ولطفي الرويسي ولسعد الورتاني ووسام بن يحيى وغيرهم. وقاد النادي الأفريقي مسؤولون أكفاء ومدربون محنكون، ولم يكن النادي الأفريقي مجرد جمعية رياضية بل كان له اهتمام بالثقافة والفنون وساهم في الحركة الوطنية.

رباعية

وحاز النادي الأفريقي الكأس المغربية للأندية الأبطال 3 مرات وفاز بالكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة تماماً مثل البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس وأيضاً دوري أبطال العرب، كما حاز كأس شمالي أفريقيا للأندية الأبطال مرتين وتوج بدوري أبطال أفريقيا1991 وبالكأس الأفروآسيوية 1992، وهي السنة التي شهدت الرباعية التاريخية وهي البطولة والكأس المحليتان وكأس الأندية الأفريقية وكأس الأفروآسيوية. كما توج النادي الأفريقي بلقب بطولة الدوري التونسي في 13 مناسبة وكأس «السوبر» التونسي 3 مرات.

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