مؤمن زكريا يُعلن عن قميص «الفراعنة»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، التي تشرف على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، سيكون بطل حملة الإعلان عن القميص الجديد لمنتخب مصر، وقال: «أتمنى أن يكون (وشه حلو) على مصر»، خصوصاً أن اللاعب كان سعيداً للغاية أثناء جلسة التصوير.

وتأتي هذه الخطوة، كنوع من الدعم والمساندة للاعب، ورسالة من الاتحاد المصري، وسيكون الإعلان عن القميص الجديد «للفراعنة» اليوم، عن طريق صور يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فيلم تسجيلي عن التصميم الجديد، الذي صممته الشركة الألمانية الراعية لقميص المنتخبات الوطنية، وخاطب اتحاد الكرة، مسؤولي استاد القاهرة الدولي، للتجهيز لتصوير الفيلم التسجيلي، بمشاركة مجموعة من اللاعبين، وذلك بدلاً من المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر عقده للكشف عن القميص الجديد. وقام الاتحاد بمخاطبة الأندية، لإرسال لاعبيها لجلسة التصوير، وقد تجاوبت بعض الأندية، وهناك أندية فضّلت عدم إرسال لاعبيها.

في سياق منفصل، قرر مسؤولو نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بعد أن تغيب عن التدريبات خلال اليومين الماضيين، دون الحصول على إذن مسبق، أو إبلاغ أحد من أعضاء الجهاز الفني.

ولم يتلقَ نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد التونسي، بموعد انضمام فرجاني ساسي إلى معسكر منتخب بلاده,

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