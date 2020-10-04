ايقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن النشاط الرياضي

المصدر: البيان الرياضي

قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي.

ونشرت اللجنة الأولمبية بيانا قالت فيه إن رئيس الزمالك لن يمكنه ممارسة أي نشاط رياضي خلال السنوات الـ4 المقبلة.

وقال البيان: "اجتمع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية الأحد للنظر فيما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام السيد رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي".

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