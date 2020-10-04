التونسية جابر في طريقها للوفاء بوعدها

المصدر: أ ف ب

في مطلع العام الحالي، وضعت التونسية انس جابر التي باتت اول لاعبة عربية تبلغ الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية احدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام، هدفا يتمثل بدخول نادي اللاعبات المصنفات ضمن العشرين الاوليات على مستوى العالم ويبدو انها في طريقه الى تحقيق ذلك بعد انجازها في العاصمة الفرنسية.

وتخوض جابر غمار منافسات رولان غاروس التي توجت بطلة لها في فئة الناشئات عام 2011 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها وهي في المركز ال31 عالميا، ولا شك بان نتائجها حتى الان في البطولة الفرنسية تؤهلها الى الاقتراب من هدفها وربما تحقيقه في حال تابعت مشوارها في الادوار المتقدمة للبطولة.

وبلغت جابر ثمن النهائي السبت بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثامنة 7-6 (9-7) و2-6 و6-3 حيث ستلتقي الاميركية دانيال كولينز.

وعلقت جابر على طموحها بقولها لموقع القناة الاولمبية في لقاء مباشر على انستاغرام الشهر الماضي بقولها "قبل بداية الموسم الحالي، قلت لفريقي بأكمله بان هدفي هو دخول نادي اللاعبات العشرين الاوليات. ومنذ تلك اللحظة تغيرت ذهنيتي تماما".

وسرعان ما وضعت جابر كلامها موقع التنفيذ عندما اصبحت اول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي لاحدى البطولات الكبرى وتحديدا في بطولة استراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي متخطية البريطانية يوهانا كونتا والدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة اولى سابقا وبطلة استراليا عام 2018.

وقالت عن ذلك الانجاز "ملبورن كانت حلما بالنسبة الي. كنت اتمنى مواجهة سيرينا وليامس في الدور الرابع لكن في النهاية واجهت وانغ كيانغ" قبل ان تسقط امام الاميركية صوفيا كينان التي توجت لاحقا باللقب.

كانت الضغوطات كبيرة على كاهل جابر عندما توجت بطلة لرولان غاروس للناشئات وقالت في هذا الصدد "لم يكن اي لاعب او لاعبة من تونس او حتى من افريقيا قد توج بطلا لاحدى بطولات الغراند سلام في اي فئة، لقد اتخذ (انجازها) ضجة كبيرة في تونس. كان الشعب التونسي رائعا معي لكن الانتقال الى عالم الاحتراف كان صعبا للغاية".

واضافت "المشاركة في دورات رابطة اللاعبات المحترفات كانت امرا مختلفا وقد علمت ذلك على حسابي".

واعترفت جابر بان فترة التوقف بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كان صعبا للغاية حيث توقف النشاط في مارس ولم يعاود الا في اغسطس وقالت في هذا الصدد "كان الامر في غاية الصعوبة لا سيما في البداية لاننا كنا في عالم من الشكوك والكثير من الاسئلة: متى سنعاود النشاط؟ هل سيتم الغاء الدورات والبطولات المقررة؟ كما انه لدى استئناف التدريبات واجهت صعوبة في تحفيز نفسي في غياب اي استحقاق".

لكنها اشارت الى انها استغلت غياب الدورات "لاستعداد بطريقة افضل والعمل على تصحيح اخطائي خلال فترة التوقف".

ويبقى هدف جابر الهام الشبان والشابات العرب من خلال ما تحققه من نتائج وقالت في هذا الصدد "هناك العديد من انصار اللعبة يتابعونني وانا اتذكر جيدا الجماهير الغفيرة لا سيما في دورتي الدوحة ودبي حيث لم اتمكن من متابعة حديثي الى الاعلاميين وسط صرخات التشجيع".

واضافت "دائما ما احاول تقديم النصائح اليهم بالقول +في الحياة لا شيء مستحيلا، يجب ان نؤمن بقدراتنا التي هي طريقنا الى النجاح".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز