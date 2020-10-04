هجوم «زملكاوي» على حسام البدري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تعرض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، لهجوم جماهيري، خصوصاً من جماهير الزمالك، بسبب تصريحاته بشأن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض. وقال البدري: إن مصطفى محمد لاعب جيد للغاية، لكنه يحتاج إلى الكثير من العمل لتطوير مستواه، من أجل الانضمام لصفوف المنتخب المصري.

وتباينت الآراء بشأن تصريحات مدرب «الفراعنة»، ويرى البعض أنها ستؤثر بالسلب في نفسية اللاعب، وليس من حق البدري الإدلاء بهذا التصريح عبر شاشات التلفزيون، خصوصاً أن جماهير الزمالك يعتبرون مصطفى محمد أهم مهاجم في الدوري المصري في الفترة الحالية، برغم صغر سنه (22 عاماً)، فضلاً عن أدائه القوي في بطولة أفريقيا للشباب، التي استضافتها مصر، وحصدت لقبها في نوفمبر الماضي.

تفسير

أما البعض الآخر، فاعتبر أن تصريحات البدري جاءت بغرض تحفيز اللاعب، وهو ما برره البدري نفسه، وأوضح أنه يقصد في تصريحاته الأخيرة، أن اللاعب في حاجة للتطوير وعمل وجهد، ليست معناها خروجه من القائمة المنتظرة في مواجهتي توغو، بل لتشجيعه.

من جهة أخرى، رفض مسؤولو النادي الأهلي المصري، التفريط في محمد مجدي «قفشة»، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي، والذي تلقى أكثر من عرض للاحتراف الخارجي، وأكد مسؤولو الأهلي، أن اللاعب من أهم عناصر الفريق، وأن النادي تعاقد معه مع بداية الموسم الجاري، وبالتالي، ليس من المنطقي أن يرحل اللاعب عن الفريق قبل أن يتم موسماً واحداً.

وكشف عبد الرحمن إسماعيل مدير أعمال اللاعب، أن قفشة يملك عروضاً للرحيل عن الأهلي، سواء أوروبية أو خليجية، وأن ناديي سيلتيك وغلاسغو رينجرز الإسكتلنديين، يتابعان اللاعب منذ فترة، وأبديا اهتماماً بالتعاقد معه.

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