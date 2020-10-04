«كورونا» يحاصر الأندية التونسية

المصدر: تونس - صالح قادري

واصل فيروس «كورونا» انتشاره وسط إداريي ولاعبي الأندية التونسية، وكذلك في الأجهزة الفنية لهذه الأندية، بعد أن ارتفع عدد اللاعبين المصابين بالفيروس في الترجي التونسي إلى 6 لاعبين، حيث كشفت آخر التحاليل عن إصابة الغاني كوامي بونسو، والجزائري إلياس الشتي، اللذين انضما إلى بقية المصابين وهم: محمد أمين بن حميدة، ومحمد أمين المسكيني وزياد بالريمة وعلاء المرزوقي في المقابل جاءت تحليل كل من خليل شمام وطه ياسين الخنيسي وحمدي النقاز ومعز بن شريفية وغيلان الشعلالي سلبية.

كما أن الإصابات لم تقتصر على اللاعبين فقط، بل ارتفعت في صفوف الجهاز الفني، بقيادة معين الشعباني، والجهاز الطبي بقيادة طبيب الفريق ياسين بن أحمد.وفي النجم الساحلي تم الإعلان عن إصابة المدافع صالح الحرابي بالفيروس، وفي النادي الأفريقي ثبت إصابة نائب رئيس النادي حمزة الوسلاتي ومدير فريق كرة القدم نزار كمون.

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