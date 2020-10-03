الاتحاد الأفريقي يرحب باختيار مؤمن زكريا سفيراً لدوري الأبطال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، باقتراح اختيار مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ليكون سفيراً، لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي تقدم به المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، للمساهمة في مساعدة اللاعب على مواجهة ظروف مرضه الحالية، على أن يبدأ مؤمن مهامه عمله الجديد، بحضور مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والنزول إلى أرض الملعب بالكرة في المباراة النهائية.

وتتضمن المبادرة المقترحة أيضاً، إنشاء صندوق يحمل أسم مؤمن زكريا، لتوفير الدعم اللازم ليواجه اللاعب تكاليف العلاج، مع استمرار الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية في المستقبل، وأيضاً رعاية اللاعبين بعد الاعتزال أو التقاعد.

ويتم تمويل الصندوق من خلال اقتطاع نسبة من العقود بين الأندية واللاعبين، بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات الرعاية، وإطلاق اسم اللاعب على إحدى القاعات أو الملاعب بمشروع مقر الاتحاد المصري الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، وتخصيص جائزة يتكفل بها أبوريدة، باسم مؤمن زكريا تمنح سنويا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر من قبل نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين.

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