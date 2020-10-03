التونسية أنس جابر تتخطى سابالينكا وتبلغ دور الـ16

المصدر: أ ف ب

تابعت التونسية أنس جابر نتائجها الجيدة وبلغت السبت الدور الرابع في رولان غاروس الفرنسية، احدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها على البيلاروس أرينا سابالينكا المصنفة ثامنة 7-6 (9-7) و2-6 و6-3.

وتلتقي جابر (26 عاما) في الدور الرابع مع الفائزة بين الاسبانية غاربينيي موغوروسا الحادية عشرة والتي تلتقي في وقت لاحق الأميركية دانيال كولينز.

وكانت جابر المصنفة 30 في البطولة قد تخطت في الدور الاول الكازاخستانية زارينا دياس 6-4 و3-صفر ثم بالانسحاب، واليابانية ناو هيبينو 7-6 (7-4) و6-4 في الدور الثاني.

وحققت ابنة بلدة قصر هلال افضل نتائجها في البطولات الكبرى عندما بلغت ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة وخسرت أمام الأمريكية صوفيا كينن التي أحرزت اللقب لاحقا.

وبعد تقدمها 4-2 في المجموعة الأولى، احتاجت جابر الى شوط حاسم "تاي بريك" لتحسم المجموعة الأولى برغم تأخرها 1-5. لكن في الثانية، ردت سابالينكا بقوة وحسمتها 6-2، قبل ان تعوض جابر وتتقدم 3-صفر في الحاسمة.

حصلت التونسية على عدة كرات لحسم المباراة، لكن سابالينكا (22 عاما) قلصت الفارق دون ان تتجنب خسارة المجموعة 6-3 والمباراة في ساعتين ودقيقة.



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