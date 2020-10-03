"الكاف" يشعل الأجواء بين جماهير الأهلي والزمالك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

زاد الاتحاد الأفريقي "الكاف" لكرة القدم، من الأجواء المشحونة بين جماهير الأهلي والزمالك، بعدما طرح استطلاعاً للرأي عبر حسابه الرسمي باللغة العربية على "تويتر"، حول أي من الفريقين يمتلك الجمهور الأروع والأكثر حماساً؟

وتجاوبت الجماهير المصرية بشكل كبير مع الاستطلاع المحدد فترته الزمنية بـ24 ساعة فقط، وشهدت المؤشرات الأولية تقدم ملحوظ للأهلي، ويتوقع أن تكون الساعات المقبلة الأكثر إثارة في عملية التصويت.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي، والأهلي مع الوداد البيضاوي، في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما حسم الأهلي درع الدوري المصري الممتاز منذ أسابيع قليلة.

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