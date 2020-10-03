تعرف على رد حمد الله على قرار استبعاده من المنتخب المغربي

المصدر: البيان الإلكتروني

رد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، على قرار استبعاده من صفوف منتخب "أسود الأطلس" مرة أخرى، بطريقة وصفتها وسائل إعلام مغربية بـ"المستفزة".

ونشر حمد الله على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له من تدريبات فريقه النصر، وهو يجلس مبتسما، وأرفق الصورة بتعليق "كن سعيدا"، في إشارة واضحة منه إلى أن عدم استدعائه إلى المنتخب المغربي لم يعد يعني شيئا بالنسبة له، ولا يحزنه، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وكان البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، عرض خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس الماضي في الرباط للكشف عن لائحة "أسود الأطلس" المستدعاة لخوض مباراتين وديتين ضد السنغال والكونغو الديمقراطية، عرض صورة لـ"منشور" سابق لحمد الله على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، لتبرير عدم استدعائه، رغم تألق المهاجم المغربي بقميص النصر والإشادة الكبيرة التي يتلقاها من الصحافة السعودية والآسيوية.

وتضمن "المنشور" الذي عرضه خاليلوزيتش، تغريدة لحمد الله، أعلن فيها في وقت سابق، اعتزاله اللعب دوليا.

وسيخوض المنتخب المغربي مباراتين وديتين استعدادا للاستحقاقات القادمة، حيث يواجه السنغال في التاسع من أكتوبر الجاري، والكونغو الديمقراطية في الـ13 منه.

يذكر أن حمد الله لم يخض أي مباراة مع المنتخب المغربي منذ العام 2019، بعد مغادرته بشكل مفاجئ لمعسكر منتخب "أسود الأطلس"، الذي كان يستعد حينها للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا "مصر 2019".

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