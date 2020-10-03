مدرب النصر: تذكرة نهائي دوري أبطال آسيا سعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي أن الفريق الذي سيواجه النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وهو بيرسبوليس الإيراني منافس كبير ونكن له كل احترام، لكنني أثق في قدرة فريقي على تحقيق الفوز، والوصول إلى النهائي الآسيوي، ولا أنظر أبداً إلى تاريخ المشاركات السابقة في الآسيوية.

ويلتقي النصر نظيره بيرسبوليس الإيراني الليلة، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما نجح في إقصاء مواطنه الأهلي في ربع النهائي،بينما تأهل العملاق الإيراني على حساب باختاكور الأوزباكي.

وقال مدرب النصر: "في مثل هذه المباريات فإن التركيز مهم جدًا، لذلك عليك أن توازن بين ما تفكّر فيه، وما تشعر به. نحترم بيرسبوليس ونثق بقدرتنا على تحقيق الفوز." وعن مشاركات النصر السابقة في البطولة، أكد أنه لا ينظر للتاريخ ولا يهتم به أبداً، لأنه إذا نظر له فإن النصر لم يتواجد في هذا الدور في الـ16 عام السابقة، لذلك فإنه يفكر في المباراة فقط، ويملك الثقة العالية.

وأشار فيتوريا إلى سعادته الكبيرة بالتواجد في نصف نهائي آسيا، مؤكداً أن المباراة ستكون صعبة أمام الإيرانيين، لكن النصر يريد أن يكون في النهائي فقط.

وتابع: "نحن نعتبر المباراة نهائي البطولة، فنحن نريد أن نتوج باللقب وعلينا العمل بتركيز شديد، ونحن هنا منذ فترة طويلة لا نشاهد سوى ملعب التدريب والسرير في الغرفة وهذا أمر صعب للغاية ولكنه كشف عن احترافية اللاعبين."

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