منتخب السودان يخشى الحجر الصحي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

يواجه المنتخب السوداني إمكان خضوعه للحجر الصحي في تونس، التي سيتوجه إليها لأداء مباراتين وديتين دوليتين، أمام المنتخبين التونسي والتوغولي يومي 9 و12 أكتوبر. واضطر اتحاد الكرة السوداني إلى إرسال خطاب لنظيره التونسي من أجل أن يستفسر عن بعض الجوانب المتعلقة بدخول البلاد والإقامة.

وفي خطابه للاتحاد التونسي لكرة القدم، استفسر الاتحاد السوداني عن نوع الإجراءات والاحترازات الصحية المتبعة، حال دخل منتخب السودان أو حاول مغادرة تونس بعد فراغه من خوض المباراتين.

وجاء ذلك في ظل ورود معلومات بأن منتخب السودان قد يحجر صحياً مدة 14 يوماً بعد دخوله تونس، كما علم اتحاد الكرة السوداني، أن عملية منح التأشيرات لدخول المنتخب السوداني إلى تونس قد تستغرق عدة أيام.

وبات مصير مباراتي السودان الدوليتين الوديتين أمام منتخبي كل من تونس وتوغو، يتوقف على رد الاتحاد التونسي على خطاب نظيره السوداني. يذكر أن مباراتي منتخب السودان ضد تونس وتوغو تدخلان ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة المنتخب الغاني بالجولتين 3 و4 في نوفمبر المقبل ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022.

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