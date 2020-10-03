5 وجوه جديدة في منتخب تونس

المصدر: تونس - صالح قادري

وجه المدرب منذر الكبير الدعوة إلى 27 لاعباً للانضمام إلى المنتخب التونسي استعداداً للمقابلتين الوديتين أمام السودان يوم 9 الجاري بتونس العاصمة وأمام نيجيريا يوم 13 من نفس الشهر في النمسا. ومن بين اللاعبين الـ27 المدعوين للانضمام للمعسكر الذي ينطلق بعد غدٍ، خمسة وجوه جديدة ينضمون لنسور قرطاج المرة الأولى وهم البشير بن سعيد حارس مرمى الاتحاد المنستيري وصانع ألعابه، وإلياس الجلاصي، وعمر الرقيق لاعب هرتا برلين الألماني، ومنتصر الطالبي لاعب ريزا سبور التركي، وأنيس بن سليمان مهاجم بروندبي الدنماركي. ولم تكن دعوة هذا الخماسي مفاجأة نظراً للمردود الذي قدموه مع فرقهم وخاصة الثنائي البشير بن سعيد وإلياس الجلاصي اللذين قادا فريقهما الاتحاد المنستيري إلى تقديم موسم استثنائي تمثل في إنهاء بطولة الدوري في المرتبة الثالثة والتتويج بكأس تونس.

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