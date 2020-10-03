ساسي يثير الأزمات في الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أثار التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك المصري الشكوك، بعد واقعة اعتدائه على الحكم أمين عمر، في مباراة فاز فيها فريقه على المصري بهدف دون رد، بالدوري الممتاز، وتنتظر لجنة المسابقات تقرير حكم المباراة لتحديد عقوبة اللاعب، والتي ستكون بالإيقاف من 4 إلى 8 مباريات، فيما وعد مرتضى منصور رئيس الزمالك بتوقيع عقوبة تاريخية ضد اللاعب.

وحصل ساسي على البطاقة الصفراء، بعد انفعاله على الحكم لعدم احتسابه خطأ لصالحه، وعندما استمر في الهجوم أشهر له الحكم البطاقة الحمراء، لكنه رفض مغادرة الملعب قبل أن يقنعه زملاؤه.

وما فعله اللاعب دفع البعض لاتهامه بتعمد إثارة أزمة رغبة منه في السفر المبكر إلى بلاده، حيث كان مقرراً انضمامه للمنتخب التونسي من 7 إلى 15 الجاري، بينما يمنحه الإيقاف فرصة السفر والحصول على راحة أكبر.

ويأتي تعمد اللاعب إثارة أزمة لفتح الباب أمام رحيله عن القلعة البيضاء، كونه يمتلك عروض احتراف مغرية، وسبق لساسي، الهجوم على المدرب السابق، كارتيرون، في غرفة خلع الملابس،عقب مباراة فريقه والمقاولون بالدوري احتجاجاَ على تبديله في المباراة، كما اصطدم بإدارة ناديه لعدم حصوله على مستحقات مالية.

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