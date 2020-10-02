مرتضى منصور: وقعنا عقوبة مالية ضخمة على ساسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، فرض عقوبة مالية ضخمة ضد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق الأبيض.

وخرج ساسي في الدقيقة 36 من عمر المباراة التي جمعت بين الزمالك والمصري مساء أمس الخميس، بالجولة 31 من الدوري المصري، بعد طرده من الحكم أمين عمر لاعتراضه عليه بصورة غير لائقة.

وفاز الزمالك بصعوبة على حساب المصري، بهدف نظيف سجله محمود علاء، في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال مرتضى، عبر برنامج "البريمو" بقناة "TEN": "قررت معاقبة ساسي لأن الزمالك نادٍ كبير لا يليق أن تحدث به مثل هذه التصرفات، رغم أن اللاعب تعرض للضرب والسباب من لاعبي المصري".

وأضاف رئيس الزمالك: "ساسي تعرض لاستفزازات كبيرة، ولكنني وقعت عليه عقوبة كبيرة لم يتم توقيعها، ضد أحد سوى لاعب الزمالك الهارب، بعد رحيله للأهلي (كهربا)".

وأشار إلى أن طرد ساسي كان سيكلف الزمالك المركز الثاني بالدوري والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن هذه المباراة الأولى للمدرب الجديد البرتغالي جايمي باتشيكو.

وتابع: "سؤالي لسمير حلبية رئيس المصري، لماذا هاجم مشجعو فريقك فريق الزمالك بالزجاجات الفارغة، رغم أن العلاقة قوية بيننا، ومرتضى منصور هو الوحيد الذي قدم بلاغا للبرلمان ضد استكمال المصري الدوري، في ظل إصابة لاعبيه بفيروس كورونا، وطلب محاسبة اتحاد الكرة".

وتابع: "المشهد الأخير بعد نهاية اللقاء، بإلقاء الحجارة والزجاجات مؤسف، أتمنى بقاء المصري والإسماعيلي والاتحاد بالدوري، وأعتقد أن موقف المصري أصبح صعبا، ومباراة الجونة المقبلة صعبة للغاية".

5 تغييرات

وعن المباراة الأولى للزمالك تحت قيادة باتشيكو، قال مرتضى: "لست أنا من يقيم باتشيكو، فهو مدرب كبير، وأصبح لدى الزمالك المخ والعضلات بعد استقدام باتشيكو ومساعد فيريرا السابق جوزيه بيدرو".

وأَضاف: "ربما باتشيكو لم يخبره أحد بأن الزمالك لديه 5 تغييرات، وليس 3 فقط".

وأكد أن الزمالك لعب بدون طارق حامد للإجهاد وأيضا طرد فرجاني ساسي، موضحا أن باتشيكو تعامل مع واقع المباراة بشكل مميز.

وعن مصطفى محمد، نجم الفريق، قال: "مصطفى لن يرحل للدوري التركي مهما حدث، وصلني عرضا إسبانيا وعرضا من ألمانيا اليوم الخميس، وطلبت أمرا واحدا تأجيل رحيله إلى ما بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تنتهي في شهر نوفمبر المقبل".

وأشار إلى أن مصطفى محمد أو أي لاعب سيرحل بعد نهاية بطولة أفريقيا، حال وصول عروض تليق بهم.

وأتم: "صرفنا 18 مليون جنيه للاعبي الفريق، وأصبحت المستحقات المالية كاملة لدى الزمالك، بجانب صرف مقدم عقود باتشيكو ومعاونيه، والفريق الأبيض لن يبخل على لاعبيه من أجل تحقيق البطولات".

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