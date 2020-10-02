السودان.. اتحاد الكرة يقاضي وزيرة الرياضة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني رسمياً، عن مقاضاة وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي باسم اتحاد الكرة، بعد اتهامها عدداً من أعضاء وموظفي الاتحاد بالفساد في النيابة، ووجه شداد مولانا حسب الرسول الصديق المحامي بإكمال إجراءات رفع الحصانة عن الوزيرة البوشي وفتح بلاغ في مواجهتها.

فيما وجه رئيس اتحاد الكرة السوداني كمال شداد بعقد «عمومية» نادي المريخ غداً، جاء ذلك في اجتماع ضم رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، واللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي المريخ، ومجلس المريخ بقيادة رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال.

وطالب شداد مجلس المريخ بإكمال إجراءات الجمعية، وأعلن أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد نفسه عن رفضهم لخطوة شداد، وأكدوا عدم الاعتراف بأي خطوة بشأن الجمعية العمومية لنادي المريخ وفقاً للقرار الصادر مسبقاً بإيقافها، ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم السوداني، إلى اجتماع طارئ، لمناقشة تداعيات قرار كمال شداد الخاص.

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