«كورونا» يضرب الترجي بـ 12 إصابة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن نادي الترجي التونسي، ارتفاع عدد المصابين في صفوف فريق الكرة إلى 12 حالة، وانضم إليهم مؤخراً ناصر شوشان مدرب الحراس الأول وحارس مرمى منتخب تونس سابقاً، وتشمل القائمة، معين الشعباني، مدرب الفريق، الذي تم نقله، أول من أمس، إلى المستشفى، قبل أن يؤكد الشعباني عبر حسابه في «فيسبوك»، أنه في تحسن ملحوظ. ومن بين المصابين، عدد من أعضاء الجهازين الفني والطبي، و4 لاعبين.

ومن المتوقع تأجيل انطلاق الموسم الجديد، من 24 الجاري، إلى موعد لاحق، بعدما ضرب «كورونا» أندية عدة، منها الأفريقي، الذي أصيب مدربه لسعد الدريدي، ونائب رئيس النادي حمزة الوسلاتي، والنجم الساحلي «3 لاعبين»، والأولمبي الباجي «28 إصابة»، ومستقبل الرجيش «14 إصابة». (دبي - عدنان الغربي)

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