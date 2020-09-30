النصر يخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي "الآسيوي" والأهلي يودع

المصدر: دبي-عزالدين جادالله

في قمة سعودية خالصة، خطف النصر بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على نظيره الأهلي بهدفين دون رد، في مواجهة الفريقين الليلة على ملعب جاسم بن محمد بالدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة القارية، وهي المواجهة الأولى بين الفريقين في تاريخ البطولة.

أحرز هدفي النصر كل من: مارتينيز "13"، وعبد الفتاح عسيري "55".

نجح النصر في تسجيل هدف مبكر عن طريق لاعب خط الوسط الأرجنتيني غونزالو مارتينيز في الدقيقة " 13"، وأضاف عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني في مرمى الأهلي- فريقه السابق- في الدقيقة "55"، وهي المباراة الأولى التي يخوضها اللاعب بقميص النصر، وسط محاولات من قبل الأهلي للعودة للمباراة لكنه فشل في تعديل النتيجة.

وتأهل النصر للدور ربع النهائي متصدرا مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن السد الوصيف، قبل أن يتخطى عقبة مواطنه التعاون بصعوبة (1-0) في ثمن النهائي.

ويواجه النصر في نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا، المنتصر من لقاء باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني، مساء السبت المقبل.

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