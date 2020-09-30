من أجل عيون الأهلي المصري.. موسيماني يستقيل من تدريب صنداونز

المصدر: وكالات

كشف تقرير لصحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية، أن المدرب بيتسو موسيماني، تقدم باستقالته من تدريب نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، ليتولى مهمة الإشراف على الأهلي المصري.

وأوضح التقرير أن المدرب الشهير في القارة السمراء، والذي فاز للتو بلقب الدوري الخامس مع صنداونز، سيتولى تدريب الأهلي بمجرد أن يكون متاحا، ما يعني أن المدير الفني الجنوب إفريقي قد يعين رسميا، غدا الخميس على رأس الإدارة الفنية لـ"المارد الأحمر".

وتجمع التقارير القادمة من مصر، على أن نادي الأهلي سيفسخ غدا الخميس، تعاقده مع مدربه الحالي السويسري رينيه فايلر، استنادا للشرط المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، بعد إصرار المدرب على السفر إلى بلاده دون وجود ضمانات لعودته.

وكان الأهلي جدد عقد مدربه السويسري حتى نهاية الموسم المقبل، ولكنه وضع شرطا يسمح برحيله بشكل مجاني دون دفع قيمة الشرط الجزائي خلال الفترة بين يومي 1 و10 أكتوبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن موسيماني ارتبط اسمه أيضا خلال الفترة الماضية، بتدريب الوداد المغربي.

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