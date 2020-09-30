الاتحاد المصري يرفض طلبات تأجيل الكأس

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

رفض مسؤولو اللجنة الخماسية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، الطلبات التي تقدمت بها بعض الأندية لتأجيل مبارياتها، في بطولة كأس مصر، وذلك سعياً لإنهاء الموسم الكروي في موعده، مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ورفض مسؤولو اللجنة إجراء أي تعديل على جدول مباريات الدوري أو الكأس.

في سياق مختلف، أشارت جريدة «الرياضية السعودية»، إلى أن إدارة نادي الهلال منحت نظيرتها في الزمالك المصري الضوء الأخضر للتفاوض مع اللاعب السوري عمر خربين، بعد أن قدم الأخير عرضاً رسمياً لشراء عقد اللاعب، الذي يتبقى فيه عام واحد.

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