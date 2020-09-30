الاتحاد السوداني يطلب رفع الحصانة عن البوشي

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم أنه سيشرع في تقديم طلب إلى النائب العام لرفع الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي لمقاضاتها، جاء ذلك رداً على بيان أصدرته وزارة الشباب والرياضة، أعلنت فيه فتح بلاغ لدى نيابة الفساد والمال العام عبر إداراتها القانونية وطالبت بالمشاركة بالمعلومات بما لا يؤثر على سير التحقيقات، وأعلن الاتحاد رفضه القاطع لنهج وزارة الشباب والرياضة في المسارعة بإصدار بيان يتناول اتهاماً بشبهات فساد في الاتحاد، مشيراً إلى أن الإجراء لم يبارح طور الاتهام وخلال التحري وأن بيان الوزارة يؤثر على سير العدالة ويعمل على تأليب الرأي العام لكنه يحترم الجهات العدلية ويعضد سعيها للشفافية المالية.

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