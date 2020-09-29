«كورونا» يضرب الأندية التونسية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ضرب فيروس «كورونا» (كوفيد 19) بقوة مجموعة من أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية، وارتفع عدد الإصابات إلى 49 بين لاعبين وأجهزة فنية وإدارية.

وأصيب 4 أشخاص في صفوف الترجي الرياضي بالفيروس هم: طبيب الفريق ياسين بن أحمد، والمدربان المساعدان بالفريق الأول لكرة القدم مجدي التراوي وعثمان النجار، ومدرب اللياقة البدنية محمد صبري بوعزي، فيما أعلن النادي الأفريقي عن إصابة مدربه لسعد الدريدي، ورئيس فرع كرة القدم حمزة الوسلاتي، وأصيب 3 لاعبين في النجم الرياضي الساحلي هم: حارس المرمى أيمن المثلوثي، وياسين الشيخاوي، ومحمد أمين بن عمر.

ويعاني الأولمبي الباجي الصاعد حديثاً إلى الرابطة الأولى من 28 إصابة في صفوفه، حيث تم فرض الحجر الصحي على كامل الفريق بأحد الفنادق بمدينة عين دراهم بشمال تونس، فيما أعلن نادي مستقبل الرجيش عن 14 إصابة بين لاعبيه.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تأجيل موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد من 24 أكتوبر المقبل إلى موعد لاحق، بهدف الحد من الانتشار الواسع للفيروس في الأندية.

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