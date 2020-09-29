المصرية ميار شريف تواصل كتابة التاريخ في بطولة "رولان جاروس"

المصدر: البيان الإلكتروني

حسمت البطلة المصرية ميار شريف المجموعة الأولى من مواجهتها أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم، في الدور الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، بنتيجة 7 - 6.

وحققت ميار إعجازاً بالفوز في المجموعة الأولى على المصنفة الثانية بالبطولة، بعد أن تعادلت اللاعبتين 6 - 6، قبل أن تحسم البطلة المصرية الشوط الفاصل بنتيجة 11 - 9.

وشهدت المباراة خروج بليسكوفا عن شعورها بإلقاء المضرب على الأرض، لتضطر لتغييره خلال المباراة

ونجحت ميار شريف في تحقيق تأهل تاريخي، إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس، بعد الفوز في ثلاث مباريات بالدور التمهيدي، حيث باتت أول مصرية تحقق هذا الإنجاز.

وتمكنت "ميار" من عبور كل من الكولومبية ماريا أوسوريو بمجموعتين دون رد، جاءت نتائجها 6-4 و6-0، ثم فازت على الأمريكية كاترين ماكنالي المصنفة رقم 120 على العالم، بمجموعتين دون مقابل خلال ساعة ونصف، وكانت نتائج المجموعتين "6-2، 6-4"، وفي الدور التمهيدي الأخير، فازت على الإيطاليةجوليا مونتيكوني المصنفة 156، بمجموعتين دون مقابل، جاءت نتائجها "6-1، 6-3".

وحققت ميار شريف العديد من الإنجازات على المستوى الأفريقي، حيث نالت ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، ثم أصبحت أول لاعبة مصرية تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، بالإضافة إلى أنها أول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي لواحدة من البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية، لتضمن تحسين تصنيفها أكثر من 20 مركزاً لتصبح في التصنيف الـ150 عالميًا وستحصل على 85,600 ألف دولار مكافأة الوصول للدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز