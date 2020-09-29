الصفقات العربية تجتاح الدوري المصري

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

كشفت مساعي النادي الأهلي المصري، لإتمام واحدة من صفقتي ضم الجزائري يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي، أو المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي، والذي كان على رادار نادي الزمالك أيضاً، التواجد الكبير للاعبين العرب في الملاعب المصرية، منذ 4 مواسم تقريباً، وذلك على عكس السنوات السابقة. وجاء قرار اتحاد الكرة المصري بتقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 لاعبين، مع السماح بقيد لاعب فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي، ليشجع الأندية على فتح أبوابها أمام اللاعب العربي.

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