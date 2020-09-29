«كورونا» يُبعد لومار عن النجم الساحلي

المصدر: (تونس- صالح قادري)

رفض المدرب الفرنسي روجيه لومار، تولي مهمة تدريب فريق النجم الساحلي التونسي، على الرغم من وصوله إلى مدينة سوسة، والاجتماع مع مسؤولي الفريق، وكذلك زيارة الملاعب المخصصة للتدريب، وخوض المباريات بالنادي، وجاء القرار مفاجئاً، على الرغم من الموافقة المبدئية التي أبداها لومار قبل العودة إلى بلاده، والبدء في تولي المهمة رسمياً، وتشير المتابعات، إلى أن سبب الرفض، جاء عقب اجتماعه مع زوجته وابنته، اللتين رفضتا قبول المهمة بسبب جائحة «كورونا»، خاصة أن هناك 3 لاعبين من النجم الساحلي أصيبوا بالفيروس قبل أن يتماثلا للشفاء.

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