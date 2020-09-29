القبض على 6 قيادات في اتحاد الكرة السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أصدرت نيابة مكافحة الفساد السودانية، أمر قبض على 6 من قيادات اتحاد كرة القدم السوداني، على خلفية قضايا فساد مالي بالاتحاد، وصدر أمر بالقبض على نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد للشؤون المالية، وحسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد، والمدير المالي للاتحاد، والمدير الإداري للاتحاد، وسكرتير اتحاد عطبرة السابق، ومدير مكتب رئيس الاتحاد السابق، وذلك في قضايا فساد مالي باتحاد الكرة، تحقق فيها النيابة.

وتحقق نيابة مكافحة الفساد في عدد من المخالفات المالية باتحاد الكرة السوداني، متمثلة في عقود ترحيل وتسويات مالية غير قانونية، واختلاس وشراء سيارات بدون عطاء.

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