باتشوكا يعد الزمالك باللقب الأفريقي

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

وعد البرتغالي جايمي باتشوكا، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك المصري، جماهير النادي بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وقال في تصريحات للصحافيين، عقب وصوله أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً لقيادة الزمالك، إنه يعشق جماهير الزمالك، ويعدهم بالفوز بالبطولة الأفريقية. وقام المدرب البرتغالي بتوقيع العقود الرسمية لتدريب الزمالك، ويصل قيمة راتبه وجهازه المعاون، ما يقرب من 120 ألف دولار شهرياً، وذلك خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي فسخ عقده مع النادي، وتولى تدريب التعاون السعودي.

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